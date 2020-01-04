Ливерпуль, Великобритания, , 19:50 — REGNUM Английские учёные установили механизм, с помощью которого малярийные комары выработали резистентность к распространённому инсектициду и разработали препарат, который снова делает комаров уязвимыми к яду. Об этом сообщает Nature.

В странах Африки широко распространены противомоскитные сетки, обработанные долго действующими пиретроидными инсектицидами. Однако, с течением времени женские особи комаров из рода Anopheles, являющиеся переносчиками малярии, выработали иммунитет к этому яду.

Учёные из Ливерпульской школы тропической медицины установили, что в лапках комаров происходит повышенная выработка хемосенсорных сигнальных белков. В норме их функция заключается в передаче химических сигналов и переносе небольших гидрофобных молекул между клетками. Однако, сейчас эти белки связываются с инсектицидами и способствуют их разрушению, тем самым предотвращая токсическое воздействие пиретроидов на нервную систему комара.

Учёные добавили в инсектицид препарат, который мешает связыванию защитного белка с ядом, и противомоскитная сетка снова становится эффективной. Новый компонент необходимо включать в инсектициды нового поколения, заключают учёные. Однако, силы эволюции, через какое-то время, вновь поставят перед учёными задачу по борьбе с новой резистентностью комаров к ядам.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что австралийские учёные изучили процесс передачи малярии от комара к человеку и разработали препарат, препятствующий распространению смертельно опасной инфекции.

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