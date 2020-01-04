Эдинбург, Великобритания, , 18:36 — REGNUM Археологи Шотландии с помощью зондирования торфяников, обнаружили утонувший в болоте древний каменный круг, в который неоднократно попадали молнии, что и являлось, по-видимому, его ритуальным предназначением. Об этот сообщает агентство Newsweek.

Учёные из Университета Сент-Эндрюс зафиксировали магнитную аномалию в форме звезды в центре 4000-летнего неолитического памятника, выкопанного из болот. Такую аномалию можно объяснить только тем, что в его центр неоднократно попадала молния. Рядом с кругом были найдены стоячие камни, окружавшие его. Они, по-видимому, использовались в качестве молниеотводов.

Исследователи считают, что удары молнии имели культовое значение для древних обитателей Шотландии, а найденный артефакт показывает важность изучения природных ландшафтов и ритуальных памятников, которые совместно с природными явлениями оказывали влияние на формирование культуры местных сообществ.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что в Мексике в джунглях штата Юкатан в окрестностях древнего города Кулуба был обнаружен большой дворец индейцев Майя.

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