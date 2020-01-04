Джакарта, , 17:43 — REGNUM Самый большой в мире цветок был найден на территории Индонезии. Об этом 4 января сообщает пресс-служба Центра охраны природных ресурсов Западной Суматры.

Гигантский цветок раффлезии диаметром 111 сантиметров был обнаружен на территории природного заповедника Манинджау в лесной зоне. Растение является абсолютным рекордсменом по диаметру цветка из всех, когда-либо зарегистрированных.

Наблюдение за растением специалисты начали ещё до фазы цветения. Раскрытие гигантского бутона началось накануне наступления нового года, 31 декабря.

Примечательно, что цветок-рекордсмен вырос на месте предыдущей раффлезии-рекордсмена, диаметр которой был меньше нынешней и составлял 107 см.

Раффлезия является растением-паразитом без листьев и стеблей. Она внедряется с помощью корней-присосок в корни растения-хозяина и получает через него необходимые питательные вещества. Цветки растения очень большие, имеют неприятный запах для привлечения мух, которые являются опылителями.

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