Вашингтон, , 16:27 — REGNUM Группа учёных из США представила новое доказательство продолжающейся вулканической активности на Венере на основе данных, полученных с космического аппарата Европейского космического агентства «Венера-экспресс». Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Многие учёные полагают, что на Венере продолжается вулканическая активность, однако прямых признаков этого не обнаружено. Следы потоков лавы были выявлены на Венере ещё в начале 1990-х годов с помощью снимков с межпланетной станции NASA «Магеллан». Но до недавнего времени учёным не удавалось точно установить время появления лавовых потоков.

Группа исследователей под руководством Джастина Филиберто из Ассоциации космических исследований университетов (USRA) использовала данные о спектре инфракрасного излучения лавовых потоков на Венере, полученные с помощью приборов станции «Венера-экспресс». Учёные сравнили спектральные свойства вулканического минерала оливина на Венере со свойствами оливина в наземной лаборатории, в которой были воссозданы такие же условия.

Эксперимент показал, что при этих условиях химическое окисление поверхности оливина происходит в течение нескольких дней, тогда как на Венере был обнаружен оливин без признаков окисления. Таким образом, самые свежие из зарегистрированных потоков лавы на Венере, образовались не более нескольких лет назад.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года учёные Индийской организации космических исследований представили на утверждение правительству программу миссии по изучению Венеры. Планируется, что индийская автоматическая станция по изучению Венеры может быть запущена в 2023 году.

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