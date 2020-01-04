Лондон, , 16:10 — REGNUM Учёные из Имперского колледжа Лондона и сотрудники исследовательского подразделения компании Google разработали нейросеть, позволяющую обнаруживать признаки рака молочной железы на рентгеновских снимках. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Нейросеть была разработана на основе алгоритмов дочерней компании Google DeepMind, специализирующейся на технологиях искусственного интеллекта. Для обучения нейросети были использованы рентгеновские снимки почти 29 тысяч пациенток нескольких медицинских учреждений в США и Великобритании.

После этого исследователи сравнили точность диагностики шести специалистов и нейросети. Система на основе искусственного интеллекта распознавала аномалии эффективнее, чем все специалисты по отдельности. При проведении скрининга рентгеновских изображений двумя специалистами, что предусмотрено стандартами национальной службы здравоохранения Великобритании, точность команды врачей и нейросети оказалась одинаковой.

Исследователи считают, что развитие этих технологий окажет значительную помощь врачам-рентгенологам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года учёные из Китая представили систему автоматической диагностики рака верхних отделов желудочно-кишечного тракта, разработанную на основе технологий искусственного интеллекта.