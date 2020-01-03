Женева, Швейцария, , 18:06 — REGNUM Ранее побеждённый полиомиелит 2-го типа вырвался на свободу из живой вакцины и может вызвать эпидемии по всему миру, при этом вакцины против этого типа вируса были запрещены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), а новая вакцина ещё не прошла клинические испытания. Об этом сообщается в журнале Science.

По мнению экспертов, многолетняя кампания по борьбе с полиомиелитом находится под угрозой. В 2019 году в Афганистане и Пакистане было зарегистрировано 116 случаев «дикого» полиомиелита. Но наиболее тревожная ситуация сложилась в Африке.

Так, в 12-ти странах 196 детей были парализованы не диким вирусом, а штаммом, полученным из живой вакцины, которой восстановил свою вирулентность и способность к распространению. Причём детей поразил вирус полиомиелита 2-го типа, а вакцина, которая была бы способна вырабатывать иммунитет против этого вируса, была отозвана и запрещена ВОЗ в 2016 году.

Это было сделано для того, чтобы вирус, который не встречался с 1999 года окончательно погиб, лишившись носителя. Однако, стратегия ВОЗ провалилась, к тому же нет гарантии, что и двух оставшихся в вакцине штамма со временем не переродятся в болезнетворные.

Эксперты считают, что ВОЗ стоит сейчас перед трудным выбором. Заново начать рекомендовать выпуск трёхвалентной вакцины, на борьбу с которой было потрачено столько сил, или форсировать производство новой вакцины, клинические испытания, которой ещё не завершены.

Новая вакцина находится на второй стадии клинических испытаний — изучения эффективности на ограниченном количестве людей, и пока показывает себя только с лучшей стороны. Однако, будет ли она проявлять генетическую стабильность, не вступит ли в контакт с дикими вирусами и не образует ли новый патоген, можно будет узнать только после третьей стадии испытаний на больших массах людей.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что по данным экспертов ВОЗ, две из трех диких форм вируса полиомиелита были полностью ликвидированы.

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