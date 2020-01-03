Вашингтон, , 16:50 — REGNUM В ВВС США проводят эксперименты по очистке орбиты от электронов высокой энергии, которые наводнят орбиту Земли в случае если Северная Корея взорвёт атомную бомбу в космосе, что приведёт нарушению связи и выходу всех спутников из строя. Об этом сообщает Science.

В 1962 году США в рамках эксперимента взорвала 1,4-мегатонную атомную бомбу (90 Хиросим) в космосе на высоте 400 километров. В результате выделившиеся электроны высокой энергии, захваченные магнитным полем Земли, один за другим уничтожили электронику космических спутников и нарушили связь.

США опасаются, что КНДР могут нанести удар по США таким же способом, что надолго закроет возможность использования орбитального пространства. Поэтому военные ищут способы очистки орбиты от ядерного заражения.

Первый способ — излучение радиоволн в космос с помощью антенн ВМС США, которыми они связываются с подлодками, антенн на Аляске и гигантской антенны обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико.

Второй способ — с помощью выведенной недавно на орбиту гигантской антенны размером с футбольное поле.

Третий способ будет апробирован в 2021 году, когда в космос на ракете поднимется компактный ускоритель электронов, который как метла будет сметать высокоэнергийные электроны. Оказавшись в космосе, ракета выбросит 1,5 килограмма атомов бария. Ионизированный солнечным светом, барий создаст кольцо движущейся плазмы, которая будет излучать радиоволны. По сути, получится гигантская микроволновая печь.

При этом полномасштабная космическая очистка может выбросить в верхние слои атмосферы столько же энергии, сколько и геомагнитные солнечные бури. Это нарушит навигацию и связь самолётов, а также приведёт к образованию озоновых дыр.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что Североатлантический альянс намерен признать космос сферой военной деятельности НАТО.

Читайте ранее в этом сюжете: НАТО намерено признать космос сферой военной деятельности