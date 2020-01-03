Пекин, , 14:53 — REGNUM Специалисты Южного университета науки и технологий Китая впервые применили методы квантовой криптографии при передачи данных с орбитального спутника на мобильную наземную станцию. Об этом сообщает «Синьхуа».

Китай проводит эксперименты по квантовой коммуникации с помощью спутника «Мо-цзы», выведенного на околоземную орбиту в августе 2016 года. В ходе последнего этапа испытаний учёным впервые удалось использовать методы квантовой криптографии для передачи данных на передвижную наземную станцию.

Особенностью этого эксперимента по квантовой криптографии стала не только мобильность наземной станции, но и её малый размер. При начале опытов со спутником квантовой связи «Мо-цзы» использовались наземные станции весом более 10 тонн, а в последнем эксперименте данные были переданы на мобильную станцию весом около 80 кг. В будущем технологии квантовой криптографии могут использоваться для создания наиболее защищённых каналов связи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года с эксперимента «Мо-цзы» на наземные станции впервые был передан сигнал, защищённый при помощи квантового шифрования.