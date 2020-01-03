Москва, , 08:53 — REGNUM В столице, 3 января, ожидается тёплая дневная погода до +3 °С. Об этом сообщают синоптики Гидрометцентра.

По данным синоптиков, температурный диапазон в Москве днём будет колебаться от +1 до +3 °С.

В столице ожидается переменная облачность. Преимущественно без выпадения осадков. Ветер прогнозируется западный, юго-западный, 5—10 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 января в Москве и области был объявлен «желтый уровень» погодной опасности в связи с образованием гололедицы и порывистым ветром.

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