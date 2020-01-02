Лондон, , 23:48 — REGNUM Крупнейшая фармацевтическая компания Великобритании GlaxoSmithKline нанимает ведущих в мире специалистов по искусственному интеллекту (ИИ) с тем, чтобы с его помощью разработать лекарства будущего. Об этом сообщает The Guardian.

Фармкомпания набирает 80 ведущих инженеров в области ИИ из Силиконовый долины и даже из армии США. Обычно на разработку нового препарата уходят годы, и лишь 10% разработок доходят до коммерческого использования.

С помощью технологий ИИ GlaxoSmithKline намерена значительно улучшить эти показатели, сконцентрировавшись на поиске лекарств от рака, аутоиммунных заболеваний, включая ревматоидный артрит.

GlaxoSmithKline уже вложило значительные средства в исследования генома человека, клеточную и генную терапию. Эти методы предполагают изучение с помощью искусственного интеллекта сотен миллионов данных из генетических баз. Новая вычислительная техника и алгоритмы машинного обучения открывают новые перспективы для анализа биологических данных.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что в Китае открылся новый научно-исследовательский центр геномной инженерии и терапии, который будет решать задачи с использованием искусственного интеллекта.

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