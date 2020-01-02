Берлин, , 22:06 — REGNUM Немецкий учёный, изучив анатомический экспонат столетней давности, определил возраст появления вируса кори. Об этом сообщает Science.

Корь является одной из самых тяжелых и легко передающихся от человека к человеку болезней. Однако, было неизвестно, когда вирус впервые стал атаковать человека. Биолог-эволюционист из Института Роберта Коха выделил вирус кори из лёгких девочки, умершей в 1912 году. Препарат хранился в коллекции анатомических образцов Рудольфа Вирхова в Берлинском музее истории медицины.

В настоящее время известны только три генома вирусов кори. Из архивного образца немецкий учёный выделили самый старый из дошедших до нас вирусов. Сопоставив образцы, учёный создал филогенетическое дерево, восстанавливающее эволюцию вируса.

В результате исследования, ученый пришёл к выводу, что вирус проник в человеческую популяцию в 345 году до нашей эры. Причём эти данные совпадают с оценками историков. Поскольку корь распространяется быстро, а инфекция обеспечивает пожизненный иммунитет, ученые рассчитали, что для развития в человеческой популяции вирусу кори необходимо население от 250 тыс. до 500 тыс. человек. Крупнейшие города достигли такого размера примерно в четвертом веке до нашей эры. Таким образом, теории учёных подтверждают друг друга.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что согласно исследованиям учёных у детей, переболевших корью, пропадают антитела, ответственные за борьбу с болезнетворными микроорганизмами.

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