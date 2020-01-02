Вашингтон, , 20:40 — REGNUM Американские учёные обнаружили недостающее звено в модели самозарождения жизни на Земле — природный источник фосфора высокой концентрации. Об этом сообщает научный журнал PNAS.

Жизнь не могла бы появиться без фосфора — одного из шести основных химических элементов жизни, который входит в состав молекул ДНК и РНК. Однако в природе он содержится в недостаточных для образования органических молекул концентрациях. Это ставило в тупик сторонников самозарождения жизни.

Учёные из Вашингтонского университета обнаружили, что в богатых карбонатом озерах фосфор содержится в необходимых количествах. Исследователи изучили озеро Моно в Калифорнии, Магади в Кении и Лонар в Индии.

Оказалось, что концентрация фосфора в них в 50 тыс. раз выше, чем в морской воде, реках и других типах озер. Учёные установили, что в большинстве озер кальций, которого гораздо больше на Земле, связывается с фосфором, образуя твердые минералы фосфата кальция. Из них фосфор не может попасть в органические молекулы. Но в карбонатных водах карбонат связывается с кальцием, оставляя фосфор свободным. В засушливые сезоны уровень фосфатов превышают норму в миллион раз. Это именно те условия, которые могут привести к созданию исходных элементов для РНК, белков и жиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что японские учёные в пробах метеоритов, упавших на Землю, обнаружили сахара, необходимые для зарождения жизни.

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