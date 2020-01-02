Коннектикут, США, , 19:00 — REGNUM Американские учёные разработали имплантат для мозга, который, генерируя ультразвуковые волны, делает проницаемым для лекарств барьер между мозгом и кровеносными сосудами. Об этом сообщает журнал PNAS.

На пути у лекарств, которые необходимо доставить в мозг для лечения различных болезней, стоит гематоэнцефалический барьер — плотная сеть клеток, которая фильтрует вещества, поставляемые в мозг кровеносной системой.

Учёные Университета Коннектикута обнаружили, что ультразвук открывает этот барьер, создавая в нём микротрещины, достаточные для проникновения лекарственных препаратов в мозг. Использование внешних громоздких ультразвуковых генераторов слишком дорого и неудобно, а имплантат в виде классического ультразвукового генератора содержит токсичный свинец и должен быть удалён после лечения.

Поэтому учёные разработали биоразлагаемое пьезоэлектрическое устройство из поли-L-молочной кислоты. Оно представляет собой сеть нановолокон полимера, которая начинает вибрировать при подаче электрического тока, локально создавая ультразвуковые волны.

Через определённое время имплантат сам разлагается и не требует хирургического удаления. В опытах на мышах устройство эффективно повышало проницаемость гематоэнцефалического барьера для лекарств. Однако, кроме этого, имплантат можно использовать как громкоговоритель, доставляющий звук или музыку прямо в мозг.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что учёные разработали технологию доставки лекарств с помощью вирусов через непроницаемый для большинства лекарств гематоэнцефалический барьер мозга.

Читайте ранее в этом сюжете: Учёные разработали безопасную технологию доставки лекарств в мозг