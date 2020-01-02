Остин, США, , 18:04 — REGNUM Американские учёные установили, что одна доза вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ) столь же эффективна, как и полный курс вакцинации из трёх инъекций. Об этом сообщает JAMA Network Open.

Ежегодно 34 800 человек заболевают раком, вызванным ВПЧ. Так, этот возбудитель ответственен за 90% случаев рака шейки матки и анального канала, более 60% случаев рака полового члена и примерно 70% всех случаев рака полости рта.

Вакцина против ВПЧ последнего поколения может защитить против 90% разновидностей патогенных ВПЧ. При этом менее 10% населения, охвачены прививками. Прежде всего, это происходит из-за низкой доступности медицинской помощи в бедных странах.

Учёные из Центра наук о здоровье Университета Техаса доказали, что режим введения вакцины может быть значительно упрощён до однократного введения, а, следовательно, доступность вакцинопрофилактики ВПЧ может быть серьёзно повышена.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным учёных разновидности вируса папилломы человека, не вызывающие заболеваний, активируют Т-лимфоциты иммунной системы человека, предотвращая развитие рака кожи.

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