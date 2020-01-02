Москва, , 16:44 — REGNUM Ученые из университета Сколтех и университета Хериот-Ватт разработали способ добычи природного газа в Арктике, связанного в газогидраты, с помощью закачки в недра дымовых газов от промышленных объектов. Об этом сообщает PHYS.ORG со ссылкой на Scientific Reports.

Арктика содержит огромные залежи метана, добыча которого затруднена из-за того, что он связан в газовые гидраты — ледяные кристаллические структуры, образованные молекулами воды и газа. Кроме того, что газогидраты затрудняют добычу природного газа, они вызывают его спонтанные выбросы в атмосферу.

Российско-шотландская команда исследователей разработала способ освобождения метана из газогидратного состояния с помощью закачки в недра дымовых газов, которые являются отходами производства угольных электростанций, металлургических и других заводов. Таким образом, дополнительно происходит захоронение углекислого газа, который теперь не будет загрязнять атмосферу.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что в процессе современного этапа освоения российской Арктики происходят интересные открытия новых методов и подходов.

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