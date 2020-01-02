Новосибирск, , 16:02 — REGNUM Строительно-монтажные работы по проекту источника синхротронного излучения «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) будут начаты в 2020 году, заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. 2 января об этом сообщает РИА Новости.

Губернатор рассказал, что президент России Владимир Путин установил жёсткие сроки по вводу в эксплуатацию синхротрона — станции первой очереди должны быть запущены не позже 31 декабря 2023 года.

«Для того чтобы уверенно выдержать эти жесточайшие сроки, конечно, к началу строительно-монтажных работ нужно приступить в 2020 году», — подчеркнул Травников.

Напомним, синхротрон «СКИФ» станет первым в мире источником синхротронного излучения поколения 4+. Комплекс будет построен в наукограде Кольцово в Новосибирской области. Исследования, проводимые на комплексе «СКИФ», будут использоваться в области биологии, медицине и материаловедении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на строительство синхротрона «СКИФ» из госбюджета с 2020 по 2024 год будет выделено более 37 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Учёные согласовали параметры синхротрона «СКИФ»