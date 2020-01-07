Москва, , 14:05 — REGNUM IQ-тест мифологизирован столь же, сколь известен. Его универсальность, точность, ёмкость, способность показать развитость ума и приспособленность человека к реальной жизни — только некоторые из этих мифов. Впрочем, и их достаточно, чтобы составить весьма размытое представление как о самих тестах IQ, так и о том, что они, казалось бы, призваны измерять. Что на деле представляют собой тесты на интеллект и насколько они надежны, обсуждает в своей статье автор ИА REGNUM Хэтти Герц.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Как столкнуться с подобным тестом — вариантов много, будь то развлечение в интернете или собеседование на потенциальной работе, где работодатель не надеется определить уровень интеллекта собеседника во время беседы. Но для любого случая типично ошибочное представление, будто чем выше результат теста, тем человек умнее. Хотя на деле эти результаты говорят о том, что человек с его способом мышления хорошо решает определенный тип задач, а конкретно его интеллект близок к интеллекту автора теста.

Не говоря уж о том, что на решение подобных задач можно натренироваться, тем самым обесценив результаты теста. Сам по себе интеллект человека — комплексный, измеряемый весьма сложно, проявляющий себя весьма по-разному в зависимости от культуры и образа жизни — не подтверждает свою высокую развитость в тесте на IQ.

Собственно, эффектный результат решения задач теста не говорит об эффективности решения задач жизненных, а носитель очень высокого IQ нередко менее приспособлен к жизни, чем человек с более низким, но нормальным IQ. Совсем не факт, что человек с высоким IQ преуспеет в жизни, более того — многие из таких людей вовсе не идут, например, в науку, а выбирают для себя профессии, не требующие интеллектуального напряжения. Так есть ли у IQ-тестов реальная ценность и как она достигается?

Читайте подробности в статье Хэтти Герц «Насколько вы умнее соседа, или Стоит ли доверять тестам IQ?».