Новосибирск, , 12:21 — REGNUM Научно-координационный совет Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») согласовал конфигурацию и параметры источника синхротронного излучения. Об этом сообщает издание СО РАН «Наука в Сибири».

Структура источника синхротронного излучения поколения 4+ была согласована на расширенном заседании научно-координационного совета ЦКП «СКИФ», прошедшем в новосибирском Институте ядерной физики имени Г.И. Будкера СО РАН.

В состав синхротрона «СКИФ» войдут 30 экспериментальных станций, планируется, что шесть станций первой очереди в базовом функционале будут запущены к концу 2024 года. Члены научно-координационного совета решили максимально унифицировать элементы ускорительного комплекса, что обеспечит техническую взаимозаменяемость ключевых станций, а также ускорит создание объекта.

Команда проекта рассчитает использовать отечественное оборудование и материалы при создании синхротрона в объёме не менее 90%. Технические решения, разработанные при создании комплекса «СКИФ», помогут в развитии отечественного приборостроения и материаловедения.

Напомним, ЦПК «СКИФ» станет первой в мире установкой синхротронного излучения поколения 4+. Синхротрон будет построен в наукограде Кольцово в Новосибирской области в рамках проекта программы «Академгородок 2.0».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года правительство РФ постановило выделить на строительство ЦПК «СКИФ» в 2020—2024 годах более 37 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Новосибирский синхротрон получил федеральное финансирование