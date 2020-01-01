Вашингтон, , 23:57 — REGNUM Учёные заметили затухание звезды Бетельгейзе в созвездии Ориона за 700 световых лет от Земли, что может означать её скорый взрыв в качестве сверхновой звезды. Об этом сообщает портал PHYS.ORG.

Бетельгейзе — это звезда-гигант, которая в 12 раз массивнее Солнца. Если поместить её в нашу солнечную систему вместо Солнца, то она достала бы до орбиты Юпитера. Бетельгейзе является «красным карликом», звездой, заканчивающей свою жизнь. Рано или поздно, по мнению исследователей, она взорвётся рождением сверхновой звезды, резко увеличив свою яркость на 4—8 порядков.

В декабре учёные заметили, что звезда потухла на чуть больше половины от её обычной величины. Это может быть предзнаменованием скорого взрыва. По расчётам такой взрыв может произойти через 100 тыс. лет, а может быть и сегодня. Во всяком случае, в эпоху существования телескопов учёные ещё ни разу не наблюдали рождения «сверхновой» в нашей галактике, тем более так близко.

Однако, взрыв не будет представлять опасности для жизни на Земле, так как она находится дальше «зоны гибели», в 50 световых лет от Бетельгейзе. Отмечается, что «сверхновая», если она взорвётся, будет хорошо видна невооруженным взглядом. Она будет в 16 раз слабее света луны в полнолунии, но в 100 раз ярче, чем Венера. Её легко будет увидеть днём, а ночью она будет отбрасывать заметные тени.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ученые из Европейской южной обсерватории получили самое четкое на сегодняшний день изображение звезды Бетельгейзе.

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