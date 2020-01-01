Утрехт, Нидерланды, , 22:18 — REGNUM Модель учёных из Нидерландов с вероятностью в 15% предсказывает остановку североатлантического течения, которое приносит тепло из Атлантики в европейскую часть Евразии. Об этом сообщает Scientific Reports.

Североатлантическое течение является северо-восточным продолжением Гольфстрима. Оно приносит теплую воду из Мексиканского залива в европейскую часть евразийского континента, помогая сохранить климат мягким. Учёные Утрехтского университета обнаружили, что течение ослабло до самых минимальных значений за 1500 лет.

Ранее учёные установили, что североатлантическое течение ослабевало примерно за 400 лет до глобального похолодания 13 тыс. лет назад, и снова окрепло примерно за 400 лет до периода потепления.

Согласно модели нидерландских учёных, из-за пресной воды, в обилии поступающей в Северную Атлантику с таящих льдов Гренландии, с вероятностью в 15% течение перестанет существовать в ближайшие 100 лет. Если не предпринять никаких действий, к 2100 году температура может увеличиться более чем на четыре градуса Цельсия. Это приведёт к остановке Североатлантическое течения. В результате температура в Северном полушарии может упасть на несколько градусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что учёные Уральского федерального университета пришли к выводу, что колебания климата Земли от потепления к похолоданию будут происходить постоянно.

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