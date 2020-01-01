Торонто, Канада, , 17:02 — REGNUM Канадские учёные обобщили десятки исследований из семи стран, и пришли к выводу, что вопреки сложившемуся в науке мнению, употребление цельного необезжиренного молока снижает риск возникновения ожирения у детей. Исследование опубликовано в Американском журнале клинического питания.

Учёные из больницы Святого Михаила в Торонто решили проверить канадские и международные рекомендации по детскому питанию, которые советуют употреблять детям коровье молоко с пониженным содержанием жира вместо цельного молока. Такая диета рекомендуется с двухлетнего возраста, чтобы снизить риск ожирения.

Для этого канадские исследователи провели поиск исследований по данному вопросу в научных базах данных Excerpta Medica, CINAHL, MEDLINE, Scopus, Cochrane Library. Были отобраны 28 исследований, отвечающих требованиям корректности, и охвативших более 21 тыс детей из 7 стран.

В результате обобщения данных было установлено, что дети, употребляющие цельное молоко (3,25% жира) имели по сравнению детьми, которым давали молоком со сниженным содержанием жира (0,1−2%), более низкий уровень ожирения.

Таким образом, заключают учёные, цельное коровье молоко является основным источником диетического жира для детей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Всемирная организация здравоохранения призывает запретить рекламу продуктов с высоким содержанием сахара, поскольку они вызывают ожирение.

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