Вьентьян, , 15:37 — REGNUM Международная группа учёных установила, что кратер диаметром около 15 км на плато Болавен в Лаосе был образован вследствие падения метеорита около 790 тысяч лет назад. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Гипотеза о падении крупного метеорита в этот период времени в Юго-Восточной Азии существует уже почти 100 лет. В её поддержку свидетельствуют отложения тектитов, то есть пород стекла, имеющих метеоритное происхождение, обнаруживаемые в нескольких странах региона. Однако из-за активных геологических процессов учёным долгое время не удавалось установить точное место падения этого метеорита.

Группа исследователей под руководством Керри Си из Наньянского технологического университета (Сингапур) обнаружила, что место падения этого метеорита скрыто под слоем вулканической лавы на плато Болавен в Лаосе. Для поиска места падения метеорита учёные использовали геологические карты, а также данные об гравитационных аномалиях — искажениях в гравитационном поле, объясняющихся наличием скрытых кратеров.

Дальнейшее изучение этого кратера поможет установить возможное влияние падения метеорита на процессы миграции предков современных людей Homo erectus.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года учёные описали скрытый под ледником Хьяватха в Гренландии кратер, образовавшийся при падении одного из самых крупных метеоритов в обозримом прошлом.