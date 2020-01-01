Москва, , 00:09 — REGNUM Вышла в свет книга М.А. Колерова «Пётр Струве: революционер без масс 1870—1918» (М., 2020) с приложением нового собрания сочинений П.Б. Струве (1903−1917), изданная книжным магазином «Циолковский».

М.А. Колеров. Пётр Струве: революционер без масс 1870–1918. М., 2020

В аннотации к книге сказано, что в ней описаны история жизни и среды известного русского социалистического и либерального деятеля Петра Струве (1870−1944) — его политической и идейной борьбы до начала Гражданской войны в России: путь вождя русского марксизма 1890-х, автора первого «Манифеста» РСДРП (1898), одного из отцов социал-либеральной кадетской партии в 1900-х, идеолога классических идейных сборников «Проблемы идеализма» (1902), «Вехи» (1909), «Из глубины» (1918), редактора знаменитого, нелегального для России издания ≪Освобождение≫ (1902−1905), классического толстого журнала «Русская Мысль» (1907−1918) и других органов печати.

Биографии предпослано историографическое введение, суммирующее итоги исследования и публикации наследия П. Струве. В приложении к биографии дано впервые составленное новое собрание сочинений П. Струве — те его политические тексты, что им самим по политическим соображениям не были включены в его последний сборник статей «Patriotica» (1911), либо были опубликованы после этой книги и потому не переизданы им ни в России, ни в эмиграции.