Москва, , 00:03 — REGNUM Вышел в свет новый номер научного журнала «История OSTKRAFT»: №1 за 2020 год. Журнал выходит в свет с начала 2018 года

История OSTKRAFT. 2020. №1

Настоящий выпуск издания составили исследования и рецензии по истории России, СССР и постсоветских государств. Исследования:

М.А. Колеров. Национализм и социализм в перспективе освободительного движения в России.

А.В. Ганин. «За мою служебную практику такое свинское отношение было мною встречено впервые»: Окончание письма командующего войсками Киевской области генерала А.М. Драгомирова главнокомандующему Вооруженными силами на Юге России генералу А.И. Деникину от 12 (25) декабря 1919 г.

Вудфорд МакКлеллан (WoodfordMcClellan). Сен Катаяма, Коминтерн и «негритянский вопрос» (1923).

О.Г. Казак. Роль Коминтерна и Коммунистической партии Чехословакии в формировании украинской национальной идентичности восточнославянского населения Подкарпатской Руси.

А.В. Мартынов. К вопросу о моральном состоянии коллаборантов на примере 1-й Русской национальной армии.

Владимир А. Козлов, Марина Козлова. На излете позднего сталинизма: культ бдительности и ритуалы секретности (по материалам Советской военной администрации в Германии, 1945−1949).

Марат Шибутов. Политические факторы образовательной миграции из Казахстана .

Рецензии:

Станислав Смагин. Ральф Хартманн. «Честные маклеры». Германская внешняя политика и гражданская война в Югославии. СПб., 2018.

Андрей Тесля. Ю.А. Сафронова. Историческая память: введение. СПб., 2019.

Полная электронная версия этого номера журнала доступна здесь.