Москва, 1 января 2020, 00:01 — REGNUM Вышел в свет первый номер нового журнала по истории культуры, литературы и книжности «Литературная коллекция OSTKRAFT» (2020. №1). В номер вошли исследования:
- Кшиштоф Заяс (Krzysztof Zajas). Несуществующая культура: Польские Инфлянты
- Д. П. Ивинский. Письмо князя П. А. Вяземского к А. А. Краевскому об опечатках в литературном сборнике «Складчина»
- Л. Кацис. Заметки читателя историко-философской литературы
XV—XVI: Жаботинский
- Л. Кацис. Заметки читателя историко-философской и «Пушкинiанской» литературы: XVII. Лернер
- Виктор Дзевановский-Петрашевский. Несколько штрихов к портрету издателя Артура Ивановича Вильборга (1856−1918)
- Владимир Молотников. Сталинская премия Бориса Пастернака. Суета вокруг интимного лирика в интерьерах Холодной войны.
А также рецензии:
- А. В. Мартынов. Анджей Валицкий. В кругу консервативной утопии. Структура и метаморфозы русского славянофильства. М., 2019
- Андрей Тесля. В. А. Кошелев. «Оперный костюм»: Творческий портрет А. К. Толстого (К 200‑летию со дня рождения). М., 2017.
- Андрей Тесля. О. Медведкова. Лев Бакст, портрет художника в образе еврея. Опыт интеллектуальной биографии. М., 2019.
- Андрей Тесля. Приказ Реввоенсовета № 279 «К пятилетию Красной Армии», с иллюстрациями Юрия Анненкова: Уничтоженное издание 1923 года. СПб., 2019.
Полностью электронную версию номера журнала можно прочитать здесь.