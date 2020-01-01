История вопроса

Отрасль экономики, специализирующееся на подготовке, издании и распространении книг. В России первая типография начало работу в 1553 году.

Книги для детей и взрослых, учебники, справочники, научная литература.

В число крупнейших издательств России входят: «Эксмо-Аст», «ОЛМА Медиа Групп», «Азбука-Аттикус», «РИПОЛ- Классик», «Феникс».

За 2018 год больше всего книг в России выпустило «Эксмо-Аст» - 9244 наименования. Первое место по тиражу изданий заняло «Просвещение» - 81,7 млн. В целом, за 10 лет суммарные тиражи выпускаемых в России книг снизились в 1,5 раза.

В 2018 году в России насчитывалось около 1,5 книжных магазинов. Крупнейшими книготорговыми сетями являются «Читай город», «Книжный лабиринт», «Мирс».

