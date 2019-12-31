Москва, , 18:49 — REGNUM Восторги некоторых жителей России по поводу достижений Илона Маска — ребячество, заявил 31 декабря глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью «России-24» (ВГТРК).

По мнению Рогозина, это часть «вечного почитания всего западного, в красивой обертке».

«Я скептически высказывался не по поводу деятельности Маска или Безоса, а по поводу вот этого ребячьего восторга этих сект свидетелей илоновых. Тех, которые явно преувеличивают или описывают деятельность Маска в ущерб оценке наших российских компаний», — сказал Дмитрий Рогозин.

Глава «Роскосмоса» пояснил, что возглавляемая им корпорация не устраивает шоу из каждого космического запуска, хоть «даже нужно это делать».

При этом Рогозин пояснил, что к самой деятельности главы компании SpaceX Илона Маска относится «с большим уважением».

«Подготовка пусковой кампании и сам пуск — это колоссальное напряжение, поэтому, честно скажу, не до музыки. Но если кто-то будет рядом с отраслью этим заниматься, мы не против», — сказал Дмитрий Рогозин.

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