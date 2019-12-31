Чита, , 10:37 — REGNUM Учёные Забайкалья вновь отмечают масштабную миграцию в регион краснокнижных дзеренов из Монголии. Как сообщает директор Сохондинского заповедника Виктор Яшнов на своей странице Facebook, в 2019 году в улус зашло около 50 тысяч дзеренов и ещё идут.

Дзерены Цитата со страницы Виктора Яшнова в Facebook

«Не знаю сколько на восточном краю — там основная популяция. Часть спустились в долину реки Онон. В охранную зону заповедника подошли около трёх тысяч штук и еще идут, часть перешли на левый берег реки Онон», — написал учёный.

Виктор Яшнов также поделился откровением:

«На новогодние каникулы собираюсь затабориться среди дзеренов и посмотреть на их жизнь изнутри. Не знаю что получится».

Как уже сообщало ИА REGNUM, дзеренами называет зобатых антилоп. В начале июня 2019 г. сотрудники Даурского заповедника тоже были впечатлены массовой миграцией этих животных из Монголии в Забайкальский край. Как утверждается на официальном сайте этой организации, нашествие стало рекордным, по меньше мере, за последние 100−150 лет.

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