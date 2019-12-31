Амстердам, , 08:22 — REGNUM Ослабление тёплого Северо-Атлантического течения, связанное с таянием гренландских льдов, может вызвать значительное похолодание в Европе в ближайшие сто лет. Об этом говорит исследование нидерландских учёных, сообщает журнал Scientific Reports.

Около 20 лет океанические течения изучают специалисты Гронингского и Утрехтского университетов. Они провели серию опытов, которые показали вероятность изменения интенсивности Северо-Атлантического течения. Оно несёт тёплые воды из Мексиканского залива к берегам Северной Европы и является продолжением Гольфстрима.

В течение ста лет течение может ослабеть на 15%, однако полностью не остановится и за тысячу лет. Учёные называют результаты исследования предварительными, ведь они не учитывают, например, влияние таяния арктических льдов. Исследования будут продолжены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты допустили подъём уровня Балтийского моря на побережье Латвии на полметра до конца столетия.

Читайте также: В Балтийском море зафиксирован рост уровня воды