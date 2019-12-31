Красногорск, , 07:46 — REGNUM В столице 31 декабря в дневное время температура воздуха +2 °C. Об этом на своём сайте сообщает Гидрометцентр РФ.

Синоптики ожидают днём в столице температуру воздуха в промежутке 0 °С… +2 °C. Местами переменная облачность, возможно выпадение осадков и образование гололедицы.

По прогнозу ветер порывистый, юго-западный, 5—10 м/с, с порывами до 12−17 м/c. Атмосферное давление ожидается днём 731 мм рт. ст. и 733 мм ночью.

Ранее сообщалось, что в столице из-за аномально тёплой погоды проснулись некоторые насекомые и расцвели весенние растения.

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