Нижний Новгород, , 15:40 — REGNUM Ведущие вузы Нижегородской области участвуют в федеральном проекте «Экспорт образования», в рамках которого число обучающихся в регионе иностранных студентов выросло на 35% по сравнению с 2018 годом. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Так, в 2019—2020 учебном году в нижегородских вузах учатся более 4,7 тыс. иностранных студентов. Основная масса или 3,2 тыс. человек приехали из стран дальнего зарубежья — из Египта, Индии, Китая и Ирака. Значительную часть студентов из стран ближнего зарубежья составляют граждане Туркмении.

Наиболее активно иностранные студенты поступают в НГУ имени Лобачевского — здесь учатся 1 789 иностранцев, второй по популярности вуз — Приволжский исследовательский медицинский университет, где обучаются 1 169 иностранных студентов. Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина принял 393 иностранных студента, Нижегородский политехнический университет имени Алексеева — 282 человека, Нижегородская сельхозакадемия — 216 иностранцев, Нижегородская государственная консерватория имени Глинки — 190 человек, основную часть которых составляют студенты из Китая или около трети от общего числа обучающихся студентов вуза.

Нижегородские вузы сотрудничают с 250 университетами из 57 стран.

Как сообщало ИА REGNUM, в уходящем году Нижегородская область приняла 100 иностранных делегаций. Состоялось 11 визитов глав дипломатических миссий иностранных государств в России таких стран, как Белоруссия, Италия, Куба, Мальта, Нидерланды, Франция, Япония, Венгрия. дважды посещали область делегации Румынии и Хорватии. В состав делегаций вошло около 900 человек, включая более 50 представителей дипломатического корпуса.