Петропавловск-Камчатский, , 04:53 — REGNUM У берегов Камчатки зафиксировали два сейсмособытия. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Первое землетрясение магнитудой 4,8 было зарегистрировано 30 декабря в 2:39. Очаг залегания находился на глубине 408 км, эпицентр толчка располагался в 186 км к юго-западу от районного центра Усть-Большерецк.

Второе сейсмособытие магнитудой 4,3 возникло через полчаса на расстоянии в 81 км к западу от посёлка Палана в Корякском округе.

Сейсмоактивность не привела к разрушениям и пострадавшим.

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