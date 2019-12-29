Штат Калифорния, США, , 23:43 — REGNUM Американские биологи выяснили, что в крови людей, заболевших ВИЧ, количество вирусов за последние 10 лет увеличилось почти в 2 раза, а значит, возросла и его заразность. Об этом сообщает Nature Communications.

Ученые из Калифорнийского университета изучили содержание вируса ВИЧ в крови 41 409 пациентов за последние 10 лет. Определялось количество вирусов в крови до начала лечения. Если в 2007 году в 1 миллилитре крови содержалось 13 020 вирусов, то в 2016 году — уже 22 100.

Заразность ВИЧ определяется количеством вирусных частиц в крови человека. Таким образом, заключают учёные, ВИЧ эволюционирует в сторону большей заразности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным Роспотребнадзора на данный момент в России живут более миллиона людей, больных ВИЧ. В федеральный регистр больных ВИЧ-инфекцией внесены 896 тыс. человек. Из них 510 тыс. человек получают антиретровирусную терапию.

Читайте ранее в этом сюжете: Роспотребнадзор рассказал о ситуации с ВИЧ-инфекцией в России