Иллинойс, США, , 22:00 — REGNUM Американский астрофизик Мэтью Каплан из Университета штата Иллинойс предложил конструкцию двигателя, который сможет переместить нашу солнечную систему на расстояние в 50 световых лет всего за 1 млн земных лет. Об этом сообщает журнал Acta Astronautica.

Исследователь развивает идеи русского учёного Леонида Шкадова, которые ранее предложил для этих целей разместить напротив Солнца гигантское криволинейное зеркало. Отраженный от него солнечный ветер, вырабатываемый небесным светилом, будет толкать его, заставляя двигаться в космическом пространстве со скоростью 100 световых лет за 230 млн земных лет. Вслед за Солнцем за счёт гравитации будут двигаться и все остальные планеты солнечной системы.

Каплан вместо пассивного звездного двигателя Шкадова предлагает разместить возле Солнца активный аппарат межзвёздного движения. Он будет собирать водород и гелий из солнечного ветра, чтобы потом использовать его в качестве топлива.

Собранные вещества будут проходить через термоядерный реактор и испускать две струи: одну в сторону Солнца, чтобы толкать его как буксир, а вторую в обратном направлении, чтобы удерживаться рядом с Солнцем. Двигатель Каплана сможет сместить небесное тело на 50 световых лет за миллион земных лет, что в 115 раз быстрее звездного зеркала.

Такие двигатели, отмечает учёный, могут понадобиться, если рядом с нашей солнечной системой неожиданно возникнет сверхновая звезда, смертельно опасная для жизни на Земле. Или с целью колонизации новых звёздных систем, направившись к ним вместе со своей планетой и солнцем.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что самарские ученые разрабатывают космический корабль в форме бублика, который сможет долететь до самых отдаленных уголков Вселенной, используя силу солнечного ветра.

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