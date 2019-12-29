Вашингтон, , 20:22 — REGNUM Американские учёные создали молекулярный переключатель, с помощью которого можно включать и выключать, усиливать и ослаблять работу введённого в организм гена. Об этом сообщается в статье научного журнала Nature Biotechnology.

Генная терапия является одним из самых перспективных методов лечения. Однако, до сих проблемой являлась необратимость производимых изменений. При коррекции ДНК новый ген начинал работать без остановки, вырабатывая определённые вещества.

Учёные из медицинского исследовательского центра Scripps Research научились с помощью специальной встроенной молекулы подавлять выработку веществ отредактированного гена до минимальных значений. Затем, вводя в клетки молекулы-морфолинусы, учёные контролируемо увеличивали выработку вещества до необходимых значений.

Созданная молекула-переключатель называется рибозомой и представляет собой разновидность рибонуклеиновой кислоты (РНК). Когда она копируется из ДНК в РНК, то автоматически разрезаются на 2 части. Если в рибозим включить необходимый для лечения генетического заболевания фрагмент ДНК, то при копировании он расщепится и не окажет никакого эффекта на выработку белков.

Однако если добавить РНК-подобные морфолиносы, то они заблокируют расщепление и модифицированное ДНК будет скопирован в РНК, а та начнёт вырабатывать необходимые для лечения белки.

В опытах на мышах у учёных получилось полностью остановить выработку эритропоэтина модифицированными генами, а затем увеличить его производство в клетках в 200 раз, введя соответствующие морфолиносы. Новая технология также является страховкой от неудачных воздействий генной терапии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американские учёные из Университета Иллинойса разработали метод химической стабилизации ДНК, что позволило в 5 раз повысить эффективность редактирования генов CRISPR-Cas9.

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