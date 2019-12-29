Иллинойс, США, , 18:14 — REGNUM Американские учёные из Университета Иллинойса разработали метод химической стабилизации ДНК, что позволило в 5 раз повысить эффективность редактирования генов CRISPR-Cas9. Об этом сообщает Science Daily.

CRISPR-Cas9 позволяет вырезать определённый участок ДНК в генах и встроить на его место другой фрагмент. Однако, до сих пор, лишь в 15% целевых точках происходили необходимые генетические изменения.

Учёные выяснили, что ДНК, которые они вводят в клетки для встраивания их в ДНК, разъедаются с краёв клеточными ферментами и не доходят до ядра клетки. Учёные изменили концы ДНК, сделав их более стабильными, и тут же результат генной редакции увеличился с 15% до 65% успешных вставок ДНК.

Новый метод открывает возможность широкого применения генной редакции в клинической практике лечения больных. Кроме того, метод позволяет «пометить» любой ген, с тем, чтобы потом изучать его функции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что учёные из США разработали способ доставки компонентов системы CRISPR/Cas9 к клеткам при помощи магнита.

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