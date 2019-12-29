Вашингтон, , 15:40 — REGNUM В проекте по составлению карты поверхности Бенну, требуемой для дальнейшего изучения астероида, приняло участие более 3,5 тысяч добровольцев. Об этом сообщает пресс-служба Планетологического института США.

В конце 2018 года американская межпланетная станция OSIRIS-REx достигла небольшого околоземного астероида (101 955) Бенну. Зонд OSIRIS-REx вышел на орбиту вокруг астероида и начал изучение космического тела. Дальнейшая программа миссии предусматривает сближение с астероидом и забор образцов грунта, которые позже будут доставлены на Землю.

Для выбора оптимального места забора грунта, команда OSIRIS-REx решила составить подробную карту поверхности Бенну на основе фотоснимков, полученных с зонда. К составлению подробной карты были привлечены добровольцы, которые помогли составить цифровую карту астероида с помощью специального портала CosmoQuest.org.

В конце декабря 2019 года учёные миссии OSIRIS-REx подвели итоги составления карты поверхности Бенну. Учёные рассказали, что в общей сложности добровольцы сделали 14 млн аннотаций объектов на поверхности астероида.

«Удивительно, что более 3500 добровольцев приняли участие в проекте CosmoQuest, чтобы составить карту Бенну и помочь учёным миссии найти лучшее место для сбора образцов грунта. Эти усилия волонтёров значительно облегчили выбор безопасного и интересного с научной точки зрения места для забора пробы грунта», — рассказала старший научный сотрудник Планетологического института США Памела Гэй.

Планируется, что проба грунта астероида Бенну будет взята в середине 2020 года, а станция OSIRIS-REx вернётся на Землю в 2023 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года станция OSIRIS-REx вышла на рекордно низкую орбиту вокруг астероида Бенну. Расстояние между зондом и поверхность астероида было сокращено до 680 метров.

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