Филадельфия, США, , 15:30 — REGNUM Исследование онкологов из США показало, что при сочетании химиотерапии и облучения злокачественных опухолей протонами риск развития негативных побочных эффектов оказывается значительно ниже, чем при стандартной фотонной радиотерапии. Исследование опубликовано в журнале JAMA Oncology.

Параллельная химиолучевая терапия является стандартным способом лечения многих видов рака. Обычно при этом типе лечения используется облучение фотонами, однако применяется и протонная терапия.

Группа медиков под руководством Брайна Бауманна из отделения радиационной онкологии Университета Пенсильвании решила сравнить вероятность возникновения негативных побочных эффектов при использовании двух типов параллельной химиолучевой терапии. Исследование было проведено на основании анализа результатов лечения 1483 взрослых пациентов с неметастатическим местнораспространенным раком, прошедших курс терапии в 2011 — 2016 годах.

Анализ результатов лечения показал, что при протонной химиолучевая терапия значительно реже развивались острые негативные побочных эффектов, которые требовали госпитализации. При этом общая выживаемость при обоих типах терапии оказалась одинакова. Авторы отмечают, что для подтверждения этих выводов требуется проведение проспективного исследования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре учёные из Национального онкологического института, Американского онкологического общества и Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана в США представили результаты исследования, показавшего, что регулярная физическая активность снижает риск развития семи типов злокачественных опухолей.

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