Дубна, Московская область, , 11:19 — REGNUM В Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) приступили к установке 40-тонного канала транспортировки пучков тяжёлых ионов для ускорительного комплекса NICA. Об этом сообщает пресс-служба Института ядерной физики им. Г. И. Будкера (ИЯФ) СО PAH.

Коллайдер протонов и тяжёлых ионов NICA (Nuclotron-based Ion Collider fAсility) создаётся в Дубне на базе ОИЯИ с 2013 года. В конце декабря специалисты приступили к монтажу канала, по которому пучок тяжёлых ионов будет передаваться из бустера (промежуточного синхротрона) на базовую установку ОИЯИ «Нуклотрон», которая обеспечит максимальное ускорение частиц.

Канал транспортировки, разработанный совместно со специалистами ОИЯИ, был изготовлен в ИЯФ СО РАН. Заведующий лабораторией ИЯФ СО РАН, кандидат физико-математических наук Андрей Журавлёв рассказал, что при проектировании канала учёным пришлось решить ряд проблем в связи со сложным взаимным расположением двух установок. Планируется, что последнее оборудование для канала транспортировки будет поставлено осенью 2020 года и смонтировано к началу работ на «Нуклотроне».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года в ИЯФ СО РАН рассказали, что к 2020 году будет изготовлена система электронного охлаждения основного ускорительного кольца коллайдера NICA.

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