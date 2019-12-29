Москва, , 06:51 — REGNUM Специалисты рассказали, какие последствия грозят из-за чрезмерного употребления красной икры. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Гузель Евстигнеева в эфире телеканала «НТВ».

Употребление красной икры очень полезно так, как «в ней достаточно большое количество микроэлементов. Это йод, фосфор, калий, кальций». Однако в икре содержится и много вредной соли.

«Избыточное потребление может привести к снижению иммунитета, ускоренному старению, гипертонии и инсульту», — сказала врач.

Напомним, 3 декабря врач высшей категории Павел Шумихин рассказал, что у некоторых пациентов лишняя чайная ложка красной икры, способна спровоцировать, к примеру, гипертонический криз.

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