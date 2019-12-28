Калининград, , 22:42 — REGNUM Российские астрофизики разработали теорию, объясняющую поведение космических объектов без введения в модель «тёмной энергии», которой в настоящее время обосновывают расширение Вселенной. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского Федерального Университета имени Канта.

Известно, что Вселенная постоянно расширяется, причём это расширение происходит с ускорением. Это противоречит закону гравитации, согласно которому тела друг к другу притягиваются. На практике во Вселенной какая-то сила отталкивает объекты друг от друга. Считается, что это происходит, потому что помимо видимой материи, представленной звездами и планетами, есть и «тёмная» материя и энергия, которую пока невозможно зарегистрировать, но которая и ответственно за расширения Вселенной с ускорением.

Учёные Балтийского университета представили математически обоснованную модель Вселенной, в которой происходит дополнительное отталкивание тел, и где нет противоречия между тем фактом, что расширение Вселенная ускоряется и действует закон всемирного тяготения.

Исследователи оттолкнулись от «эффекта Казимира» — притягивания металлических пластин друг к другу в вакууме. Казалось бы, притяжения быть не должно, поскольку в вакууме нет частиц для переноса взаимодействия. Однако, согласно квантовой теории, частицы постоянно появляются, и в результате возникает притяжение. В космосе, считают учёные, происходит аналогичное действие, только обратное по вектору — отталкивание.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что учёные из Оксфордского университета предложили новую модель Вселенной, в которой заменили тёмную энергию и тёмную материю одной субстанцией — жидкостью с «отрицательной гравитацией».

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