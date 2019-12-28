Вашингтон, , 20:55 — REGNUM Медиативные практики останавливают развитие гипертрофии сердца, а как следствие, предотвращают развитие сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и сокращают смертность. Об этом сообщается в журнале «Ethnicity & Disease».

Учёные из Международного университета Махариши в США изучили влияние трансцедентальной медитации на гипертрофию левого желудочка сердца, которое является важным фактором риска развития ССЗ. Наличие этого синдрома удваивает риск сердечных приступов, аритмий, инсультов, сердечной недостаточности и смерти от ССЗ.

В исследуемой группе из 85 человек с высоким артериальным давлением люди практиковали медиативные практики. Через шесть месяцев занятий у участников группы сохранился исходный размер сердца, в то время как в группе сравнения наблюдалось аномальное увеличение сердца на 10%.

Механизм терапии, по мнению исследователей, связан со способностью снижения стресса медиацией. Для оценки размера сердца использовалась эхокардиография — метод создания изображений сердечной с помощью ультразвуковых волн.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что учёные обнаружили прямую взаимосвязь между дефицитом витамина D в организме и повышенной смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний, рака и диабета.

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