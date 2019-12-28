Мехико, , 19:13 — REGNUM В Мексике в джунглях штата Юкатан в окрестностях древнего города Кулуба был обнаружен большой дворец индейцев Майя. Об этом сообщается в пресс-релизе Национального института антропологии и истории Мексики.

Древнее сооружение имеет длину 55 метров, ширину 15 метров и высоту 6 метров. В дворце есть лестницы, пилястры (декоративные колонны) и подвал. По оценкам экспертов, дворец заселялся дважды: в период поздней классики майя (600−900 годы нашей эры), а затем в период терминальной классики (800−1050 годы нашей эры). В последний период столица империи город Чичен-Ица распространил своё влияние на регион Кулуба.

Чичен-Ица является одним из самых посещаемых археологических памятников в Мексике. Однако, и в окрестностях Кулуба есть масса достопримечательностей, например, храмы высотой до 80 метров (с 24-этажное здание).

Также рядом с найденным дворцом находятся алтарь, две резиденции и круглая постройка, которая, предположительно, служила печью. Экскурсионные посещения находок должны начаться в «среднесрочном периоде».

Отметим, что империя Майя просуществовала около 2000 лет и распространяла свое влияние на Мексику, Гватемалу, Белиз и Гондурас. Майя известны своими научными, архитектурными и астрономическими достижениями, они разработали сложную ирригационную систему, чтобы выжить в суровом климате региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Гватемале на месте древнего города Ольмуль группа исследователей обнаружила скелеты мужчины и женщины, которые были вождями индейского племени майя.

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