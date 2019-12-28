Вашингтон, , 17:48 — REGNUM Космическое агентство США NASA представило марсоход «Mars 2020», одной из целей которого будет поиск окаменелостей существ, которые могли жить на Марсе 3,5 млрд. лет назад. Об этом 28 декабря сообщает Reuters.

Аппарат размером с автомобиль будет запущен на Марс в июле 2020 года. В феврале 2021 года он приземлится в кратере Джезеро, который считается высохшим озером. По оценке учёных там находятся отложения в возрасте 3,5 млрд лет, а могут встретиться и окаменелости марсианских форм жизни. Порядка 30 отобранных образцов будут затем доставлены на Землю кораблём, который отправится на Марсе в 2026 году.

Также учёные оценят возможность получения кислорода и топлива из углекислого газа атмосферы Марса с помощью оборудования, установленного на марсоходе. Поэтому эту миссию в NASA считают решающей для программы колонизации красной планеты.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что ученые NASA установили робот-манипулятор на марсоход «Mars 2020» длиной 7 футов (2,1 метра).

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