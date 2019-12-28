Томск, , 16:37 — REGNUM Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) вместе с коллегами из российских научных центров разработали антибактериальные полимерные повязки для регенерации слизистой оболочки ротовой полости, которыми дёшево можно заменить импортные аналоги. Об этом сообщает пресс-служба ТПУ.

По традиционной методике после проведения операций на ротовой полости рану оставляют открытой либо накрывают трансплантатом, взятым с другого участка тела пациента. Однако, это приводит к формированию рубцов, инфицированию, долгому и болезненному заживлению раны. За рубежом производят полимерные покрытия для раны, которые решают проблему, однако они чрезвычайно дороги.

Российские учёные предложили изготавливать такие покрытия из фторполимерных материалов, по технологии электроспиннинга — получения нетканых волокнистых структур посредством электрического поля высокой напряженности. Этот метод к тому же недорогой, что позволит быстро перейти к промышленному производству плёнок.

В качестве исходного сырья используется сополимер винилиденфторида с тетрафторэтиленом (VDF-TeFE), который производится в России. Плёнки не вызывают никаких побочных эффектов. А после того как на них нанесли покрытие из меди путем магнетронного напыления, они также стали обладать сильным противомикробным действием.

Учёные уже провели успешные испытания на животных и готовятся к клиническим испытаниям на людях.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сингапурские учёные разработали антимикробный полимер, способный уничтожать устойчивые к антибиотикам бактерии, включая биоплёнки.

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