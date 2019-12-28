Вашингтон, , 11:44 — REGNUM Автоматическая межпланетная станция американского аэрокосмического агентства NASA Parker Solar Probe успешно выполнила гравитационный манёвр у Венеры. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Запущенный в августе 2018 года космический аппарат Parker используется для изучения внешней короны Солнца и истекающего из неё потока ионизированных частиц. Для коррекции траектории перед очередным проходом вблизи Солнца зонд выполняет гравитационный манёвр вблизи Венеры, замедляя скорость перед выходом на околосолнечную орбиту.

Успешно выполненный гравитационный манёвр вблизи Венеры подготовил аппарат к четвёртому проходу вблизи Солнца, запланированному на 29 января 2020 года. Во время предыдущего прохода зонд Parker побил рекорд по сближению космического аппарата с Солнцем, пройдя на расстоянии около 24 млн километров от звезды. Планируется, что в общей сложности аппарат совершит 26 проходов вблизи Солнца, а минимальное сближение составит 6,2 млн километров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года учёные представили предварительные результаты миссии Parker Solar Probe. Данные, полученные с космического аппарата во время предыдущих проходов Солнца, помогут учёным улучшить используемые методы прогнозирования космической погоды.

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