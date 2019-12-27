Кострома, , 21:16 — REGNUM В лесах Костромской области в конце декабря люди вновь собирают клюкву, сообщает ТРК «Кострома»

Жительница Чухломского района Костромской области сделала фотографии Степановских болот, куда она уже 40 лет ходит за ягодой.

Под Новый год здесь поспел второй урожай клюквы, вся ягода — крупная и очень сладкая.

Известно, что клюква прекрасно сохраняется в холода, и ее можно собирать даже весной, после того, как снег растает. Однако осенний сезон сбора клюквы заканчивается обычно в октябре, перед ноябрьскими холодами.