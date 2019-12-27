Ашхабад, , 20:25 — REGNUM Уходящий 2019 год оказался самым теплым для столицы Туркмении за всю историю метеонаблюдений, ведущихся в Ашхабаде с 1891 года, передает «Метеожурнал».

Среднегодовая температура в городе составляет около 18,5 градуса по Цельсию, что превышает прежний рекорд, который был установлен в 2015 году, когда среднегодовая температура воздуха на столичных улицах достигала 18,4 градуса по Цельсию.

Отмечается, что нормой среднегодовой температуры для столицы Туркмении является 17,1 градуса по Цельсию.