Пекин, , 18:02 — REGNUM В китайской провинции Хайнань с космодрома Вэньчан успешно осуществлён запуск тяжелой ракеты-носителя «Чанчжэн-5», сообщает 27 декабря Национальное космическое управление КНР.

На борту самой мощной на сегодня китайской ракеты-носителя «Чанчжэн-5» («Великий поход-5») выведен на орбиту спутник связи «Шицзянь-20».

Ракета стартовала в 15.45 мск, и через 2220 секунд после старта спутник вышел на расчётную орбиту.

Это уже третий пуск самой мощной китайской космической ракеты. В 2017 году такой пуск завершился аварией.

Ракета-носитель «Чанчжэн-5» пятиметрового диаметра и длиной 56,97 метра способна выводить на низкую околоземную орбиту 25 тонн, а на геостационарную — до 14 тонн груза. В качестве горючего применяется жидкий кислород и жидкий водород.

Как сообщало ИА REGNUM, Китайское Национальное космическое управление заявляет, что четвёртый запуск ракеты «Чанчжэн-5» может быть произведён в рамках лунной экспедиции, затем и для доставки первого китайского марсохода на поверхность Марса, а в перспективе «Чанчжэн-5» может вывести на околоземную орбиту базовый модуль «Тяньхэ», вокруг которого будет создаваться китайская космическая станция.

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