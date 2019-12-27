Кострома, , 12:26 — REGNUM Опубликовано второе издание «Красной книги Костромской области», — сообщает пресс-служба администрации региона.

«Красная книга Костромской области» переиздается каждые 10 лет, где обновляются данные о редких, вымирающих или находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов в регионе. Нынешнее издание — втрое по счету. Над ним трудились ученые Костромского государственного университета, института проблем экологии и эволюции им. А. Северцова и специалисты Музея природы Костромской области.

300 экземпляров переданы в школы Костромской области, в организации допобразования, работающие по программам экологического воспитания, в общественные организации, библиотеки, в музей-заповедник.

В новое издание «Красной книги Костромской области» вошло более 300 видов живых организмов, нуждающихся в охране.